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ТВЦ

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Москвичи стали больше гулять на улицах и в парках благодаря комплексному обновлению городской среды

Москвичи стали больше гулять на улицах и в парках благодаря комплексному обновлению городской среды

Лес, тишина и уединение - а ведь это недалеко от центра Москвы - район Кунцево. Еще совсем недавно люди сами протаптывали здесь тропинки, а по вечерам ходили не без опаски.

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