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Российские «Герани» снова атаковали украинские сухогрузы, удары продолжаются

Российские «Герани» снова атаковали украинские сухогрузы, удары продолжаются

Пока Зеленский пытается продавить через своих союзников так называемое «морское перемирие» (зерновое), Россия продолжает бить по украинской морской логистике.

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