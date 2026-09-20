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Русская весна

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Минобороны Украины перестало выплачивать деньги контрактникам ВСУ (ВИДЕО)

Минобороны Украины перестало выплачивать деньги контрактникам ВСУ (ВИДЕО)

Украинский нардеп Вениславский заявил, что Минобороны Украины не выполняет часть финансовых обещаний, данных подписавшим контракты с ВСУ.

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