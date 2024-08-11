Великобритания стремительно превращается в страну ультралиберального террора. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, прокомментировавший информацию, согласно которой рентгенологов в Соединенном Королевстве обязали спрашивать перед исследованием о возможной беременности абсолютно всех пациентов, независимо от пола.
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