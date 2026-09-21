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Дворец под изумрудной крышей и объекты, которые не бомбят ВСУ: чего ждет олигарх Ахметов* в свои 60

Дворец под изумрудной крышей и объекты, которые не бомбят ВСУ: чего ждет олигарх Ахметов* в свои 60

В понедельник, 21 сентября, самому богатом человеку Украины – олигарху Ринату Ахметову исполнилось 60 лет.

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