Йо-хо-хо и бутылка рома! Семья Рашкина, оказывается, голодает ! Эксперт по стрелковому оружию Максим Попенкер оценил охотничий карабин на имя Валерия Рашкина, найденный возле того самого места, где депутата задержали с разделанной тушей лося.
Йо-хо-хо и бутылка рома! Семья Рашкина, оказывается, голодает ! Эксперт по стрелковому оружию Максим Попенкер оценил охотничий карабин на имя Валерия Рашкина, найденный возле того самого места, где депутата задержали с разделанной тушей лося.
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