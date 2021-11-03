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 Семья Рашкина, оказывается, голодает !

 Семья Рашкина, оказывается, голодает !

Йо-хо-хо и бутылка рома!  Семья Рашкина, оказывается, голодает !  Эксперт по стрелковому оружию Максим Попенкер оценил охотничий карабин на имя Валерия Рашкина, найденный возле того самого места, где депутата задержали с разделанной тушей лося.

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