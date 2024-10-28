Пермский край выбился в лидеры экспорта мухоморов

Пермский край стал лидером экспорта мухоморов в страны Америки и Азии. О том, куда экспортируется набирающий популярность товар, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» пермский предприниматель Александр Закиров.
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