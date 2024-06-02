Яркие мишени Удары по отечественным НПЗ – это реальная угроза, которая не исчезнет до самого окончания спецоперации.
Рои камикадзе на НПЗ – когда ждать
Комментарии
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Семен Семеныч
Этим должно было заниматься МО РФ. Почему БПЛА долетели до Туапсе и Новороссийска? Почему долетели до Армавира? А до него, извините, надо пролететь половину Краснодарского края. Где хваленые системы ПВО вдоль всей границы? Почему корабельная ПВО ЧФ не работала? Почему Панцири не стоят кольцом вокруг НПЗ? Почему до сих пор не рассматривается вопрос о переносе НПЗ в глубь страны?
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2 час.
Семен Семеныч
И тут вы правы. Пока не начнут работать опера из ФСБ, вражеские БПЛА будут взлетать на нашей земле. А запускать их будут продажные подонки, так как у нас слишком уж гуманный в мире суд и уголовный кодекс.
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2 час.
КП
Ксения Павлова
Потому, что всё-хуета. Кормят нас всякой шнягой, а РЛС-трах-бабах!
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2 час.
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