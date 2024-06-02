Рои камикадзе на НПЗ – когда ждать

Семен Семеныч

Этим должно было заниматься МО РФ. Почему БПЛА долетели до Туапсе и Новороссийска? Почему долетели до Армавира? А до него, извините, надо пролететь половину Краснодарского края. Где хваленые системы ПВО вдоль всей границы? Почему корабельная ПВО ЧФ не работала? Почему Панцири не стоят кольцом вокруг НПЗ? Почему до сих пор не рассматривается вопрос о переносе НПЗ в глубь страны?