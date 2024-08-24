The Sun: женщина лишилась ног после укусов неизвестного насекомого в саду

Ирландку Джози Роули укусило неизвестное насекомое, в результате чего лишилась обеих ног. Это произошло в сентябре 2023 года, когда 69-летняя женщина заметила две крохотные ранки, которые вскоре превратились в язвы.
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