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The Sun: женщина лишилась ног после укусов неизвестного насекомого в саду

The Sun: женщина лишилась ног после укусов неизвестного насекомого в саду

Ирландку Джози Роули укусило неизвестное насекомое, в результате чего лишилась обеих ног. Это произошло в сентябре 2023 года, когда 69-летняя женщина заметила две крохотные ранки, которые вскоре превратились в язвы.

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