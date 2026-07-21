Анонсируется новый альбом Witch, и сингл против абьюзеров Crawl.

“Те, кто доминирует и причиняет боль, в конечном счете пожнут то, что посеяли” Калифорнийская метал-группа In This Moment, номинированная на "Грэмми", вернулась с синглом Crawl, направленным против абьюзеров, который стал первой частью их недавно анонсированного девятого студийного альбома Witch.