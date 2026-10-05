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Расчет гаубицы д-30 работает под Днепропетровском. Лучшее видео из зоны СВО

Расчет гаубицы д-30 работает под Днепропетровском. Лучшее видео из зоны СВО

Военнослужащие расчета гаубицы Д-30 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами формирований ВСУ на днепропетровском направлении специальной военной операции.

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