Расчет гаубицы д-30 работает под Днепропетровском. Лучшее видео из зоны СВО

Военнослужащие расчета гаубицы Д-30 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами формирований ВСУ на днепропетровском направлении специальной военной операции.
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