Экс-министр обороны Израиля Галант объяснил причины своей отставки

Global Look Press/Israel's Government Press Offic/XinHua Причинами для увольнения главы израильского Минобороны Йоава Галанта стали споры о заложниках, захваченных палестинским движением ХАМАС, призывах в армию еврейского государства, а также создание комиссии по расследованию массовых убийств.