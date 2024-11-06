Экс-министр обороны Израиля Галант объяснил причины своей отставки

Global Look Press/Israel's Government Press Offic/XinHua Причинами для увольнения главы израильского Минобороны Йоава Галанта стали споры о заложниках, захваченных палестинским движением ХАМАС, призывах в армию еврейского государства, а также создание комиссии по расследованию массовых убийств.
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