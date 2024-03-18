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Церковь появится на территории горбольницы в Новосибирске

Церковь появится на территории горбольницы в Новосибирске

Мэрия Новосибирска разрешила строительство небольшого православного храма на территории горбольницы. Управление архитектурно-строительной инспекции Новосибирска разрешило строительство Храма святого страстотерпца праведного Евгения врача (Боткина) на территории Горбольницы в Заельцовском районе.

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