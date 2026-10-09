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Мировое обозрение

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Британский премьер посоветовал жителям гуглить, где есть дешёвый бензин

Британский премьер посоветовал жителям гуглить, где есть дешёвый бензин

Главное в тезисах: Совет вместо решения: Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем предложил гражданам искать дешёвый бензин через Google Maps, признав рост цен на топливо, но не предложив механизмов их снижения.

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