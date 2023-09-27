Путин отметил большое значение партнерства России и Туркмении

Global Look Press/Kremlin Pool Стратегическое партнерство с Туркменистаном крайне важно для России. Об этом президент России Владимир Путин написал в поздравлении с Днем Независимости, адресованном главе Туркмении Сердару Бердымухамедову и опубликованном газетой "Нейтральный Туркменистан".
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