Еще одна страна введет жесткие меры против пропаганды ЛГБТ*

В Азербайджане планируют принять законопроект, предусматривающий введение ограничений на распространение материалов, связанных с пропагандой ЛГБТ* (в РФ движение запрещено и признано экстремистским), в СМИ, интернете, рекламной продукции, кинематографе и образовательных организациях.