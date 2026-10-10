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Еще одна страна введет жесткие меры против пропаганды ЛГБТ*

В Азербайджане планируют принять законопроект, предусматривающий введение ограничений на распространение материалов, связанных с пропагандой ЛГБТ* (в РФ движение запрещено и признано экстремистским), в СМИ, интернете, рекламной продукции, кинематографе и образовательных организациях.

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