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Fox News: в США собака привела помощь хозяину, попавшему в ДТП

Fox News: в США собака привела помощь хозяину, попавшему в ДТП

В штате Орегон собака спасла мужчину, который слетел в овраг на машине. Об этом сообщает Fox News. Инцидент произошел в округе Бейкер, мужчина отправился в автопутешествие с четырьмя собаками, но не справился с управлением и слетел в овраг.

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