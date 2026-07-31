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Мировое обозрение

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В канале под Белградом в чемодане нашли тело россиянки из Петербурга, пропавшую 25 июля

В канале под Белградом в чемодане нашли тело россиянки из Петербурга, пропавшую 25 июля

История Людмилы Турковой — это не просто криминальная сводка. Это жесткое напоминание о том, насколько хрупкой бывает безопасность, даже когда ты просто приехал в красивую европейскую страну на две недели.

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