Valve выпустила юбилейное обновление для Half-Life 2 и запустила бесплатную раздач...

Valve выпустила юбилейное обновление для Half-Life 2 и запустила бесплатную раздачу игры до 18 ноябряКомпания Valve выпустила крупное обновление для Half-Life 2 в честь 20-летия игры, а также сделала игру временно бесплатной для всех игроков.
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