Петру Верзилову заочно дали тюремный срок за фейки об армии

В Москве вынесли обвинительный приговор участнику группы Pussy Riot Петру Верзилову (признан в России иностранным агентом) за публичное распространение заведомо ложной информации о российских Вооруженных силах.
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