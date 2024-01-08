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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Назаров предложил провести матчи сборной России в Дубае: «Всем только в плюс такие поездки. У эмигрировавших в ОАЭ артистов появится конкуренция»

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк назвал города, где в мае пройдут матчи сборной России. «Идея приехать с матчами сборной России в Астану, Минск, Тулу и Омск хорошая, как всегда, мы видим правильный ход от руководства ФХР.

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