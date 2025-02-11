В Архангельске пройдёт презентация проекта «Ёла»

Историческое исследование в теории и на практике расскажет о детских судостроительных бригадах периода Великой Отечественной войны и объединит усилия современных подростков для строительства аутентичной промысловой ёлы.
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