РЕН ТВ расскажет, кто ввел моду на бронзовый загар и бикини

ТАСС/Алексей Зотов Отношение к загару не раз менялось на протяжении столетий. Как рассказала РЕН ТВ историк и политолог Мария Тихонова-Кабанова, мода на солнечные ванны и бронзовый оттенок кожи появилась благодаря Коко Шанель.
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