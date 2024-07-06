РЕН ТВ расскажет, кто ввел моду на бронзовый загар и бикини

ТАСС/Алексей Зотов Отношение к загару не раз менялось на протяжении столетий. Как рассказала РЕН ТВ историк и политолог Мария Тихонова-Кабанова, мода на солнечные ванны и бронзовый оттенок кожи появилась благодаря Коко Шанель.