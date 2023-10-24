Президент Колумбии совершит государственный визит в Китай

Пекин, 23 октября /Синьхуа/ -- По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Колумбии Густаво Петро посетит Китай с государственным визитом с 24 по 26 октября, сообщила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
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