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Китай

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Президент Колумбии совершит государственный визит в Китай

Пекин, 23 октября /Синьхуа/ -- По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Колумбии Густаво Петро посетит Китай с государственным визитом с 24 по 26 октября, сообщила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

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