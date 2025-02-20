Правда ли, что внучку, которую обвиняют в убийстве экс-мэра Самары, признают невменяемой?

На судебном заседании Екатерина Бельская была отстраненной и почти не разговаривала Психологическое состояние Екатерины Бельской, которую обвиняют в жестоком убийстве бывшего мэра Самары и его жены, активно обсуждают в СМИ.
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