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Закон, порядок, государство

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Трогательный сюрприз устроили водителю маршрутки дяде Вите прямо на остановке уссурийцы

Трогательный сюрприз устроили водителю маршрутки дяде Вите прямо на остановке уссурийцы

Жители городка Воздвиженка устроили настоящий сюрприз водителю пассажирского автобуса, который каждое утро развозит их на работу и учебу.

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