Индийские НПЗ откажутся от судов из черного списка Ирана — Economic Times

Отказаться от использования судов, включенных Ираном в новый черный список, в том числе для операций по перевалке грузов с судна на судно, намерены три индийские нефтеперерабатывающие компании и крупная международная энергетическая компания, сообщает 26 августа Economic Times со ссылкой на четыре источника, знакомые с ситуацией.
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