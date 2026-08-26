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Индийские НПЗ откажутся от судов из черного списка Ирана — Economic Times

Индийские НПЗ откажутся от судов из черного списка Ирана — Economic Times

Отказаться от использования судов, включенных Ираном в новый черный список, в том числе для операций по перевалке грузов с судна на судно, намерены три индийские нефтеперерабатывающие компании и крупная международная энергетическая компания, сообщает 26 августа Economic Times со ссылкой на четыре источника, знакомые с ситуацией.

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