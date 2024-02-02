Почему следует добавить в рацион комбинацию меда и грецких орехов

Мед с грецкими орехами – это не только вкусно, но и очень полезно. Почему же сочетание именно этих продуктов дает такой поразительный эффект для здоровья человека? Хорошо известно, что мед и орехи по отдельности оказывают удивительное воздействие на организм.
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