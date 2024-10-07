Почему африканский вирус называется Марбургской лихорадкой?

В Руанде получил распространение вирус Марбург. В этой восточноафриканской стране выявлено 36 случаев заболевания, 11 пациентов скончались, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге 3 октября.
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