Вячеслав Франк поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем РВСН

Мэр пожелал всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил военнослужащих и ветеранов Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с профессиональным праздником.
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