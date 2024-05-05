Hill: США нужно ввести санкции против поддержавших закон об иноагентах в Грузии

Соединенные Штаты должны ввести санкции против основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, премьер-министра Ираклия Кобахидзе и всех, кто поддержал законопроект об иностранных агентах в Грузии.
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