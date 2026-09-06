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Натали Портман родила третьего ребенка

Натали Портман родила третьего ребенка

Zuma/TASS Американская актриса Натали Портман родила третьего ребенка в Париже. Об этом 6 сентября сообщило издание People со ссылкой на источник.

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