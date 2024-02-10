Открытие, подрывающее безопасность космических путешествий: четыре бактерии, способные выжить на Марсе

Специалисты из различных областей, таких как радиация, биология и инфекционные заболевания, сформировали международную группу и провели исследование, в результате которого было обнаружено, что существуют четыре типа бактерий, способных выживать в агрессивной марсианской среде.
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