Небензя сообщил о наличии у РФ обращений из-за отъема детей у украинцев в Европе

России известно о десятках случаев, когда Европа отнимала детей у украинских беженцев. Об этом 10 ноября рассказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на неформальном заседании Совбеза ООН.
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