Трамп может сменить кандидата в вице-президенты Вэнса в течение 10 дней REUTERS Вчера 2,6K прочитали Кандидат в президенты США Дональд Трамп в течение десяти дней сможет сменить кандидата в вице-президенты, которым он выбрал сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса.
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