В Киеве рассказали об операции по вывозу «ценного свидетеля» по делу MH17 из ДНР

Бывший украинский разведчик Роман Червинский рассказал об операции Нидерландов по вывозу из ДНР бывшего начальника ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха, который считается ценным свидетелем по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.