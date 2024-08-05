И снова вначале будут три работы, выполненные не самим Вадимом Окладниковым, но по его шаблону.Портрет выполнен по шаблону художника Вадима Окладникова коллективом Журнала ВДВ https://vk.
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.94
Комментарии
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Светлана Митленко
Спасибо!
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53 мин.
Kunyavsky Gennady
Светлая память погибшим парням, и так же замечательному Человеку с большой буквы - Вадиму Окладникову!!!! Горжусь, что был знаком с ним!!!!
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32 мин.
ВераВерная
Спасибо за материал. Низкий поклон и благодарность всем героям, и живым, и павшим. А работы Вадима никогда не будут забыты - они очень нужны людям...
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1 мин.
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