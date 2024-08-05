Жизнь - театр
ГлавнаяБлогАктерыАрхитектураВеликая Отечестве...Все о ПушкинеГерои ВОВ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Жизнь - театр

1 207 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВераВерная
    Спасибо за материал. Низкий поклон и благодарность всем героям, и живым, и павшим. А работы Вадима никогда не будут з...Замечательные раб...
  • ВераВерная
    Из всего этого великолепия только мухомор красный знаком. Грибное семейство, конечно, впечатляет...спасибо за пост.Красивые и необыч...
  • ВераВерная
    Вот так чудеса! Чего только не построят в этом мире...Фантастика.Удивительные здан...

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.94

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.94

И снова вначале будут три работы, выполненные не самим Вадимом Окладниковым, но по его шаблону.Портрет выполнен по шаблону художника Вадима Окладникова коллективом Журнала ВДВ https://vk.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Митленко
Спасибо!
Ответить
53 мин.
Kunyavsky Gennady
Светлая память погибшим парням, и так же замечательному Человеку с большой буквы - Вадиму Окладникову!!!! Горжусь, что был знаком с ним!!!!
Ответить
32 мин.
ВераВерная
Спасибо за материал. Низкий поклон и благодарность всем героям, и живым, и павшим. А работы Вадима никогда не будут забыты - они очень нужны людям...
Ответить
1 мин.

Картина дня

наверх