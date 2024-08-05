Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.94

Светлая память погибшим парням, и так же замечательному Человеку с большой буквы - Вадиму Окладникову!!!! Горжусь, что был знаком с ним!!!!

ВераВерная

Спасибо за материал. Низкий поклон и благодарность всем героям, и живым, и павшим. А работы Вадима никогда не будут забыты - они очень нужны людям...