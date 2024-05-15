Развожаев: пожар в селе Полюшко потушили, ракеты сбили у аэродрома Бельбек

Обломки ликвидированных силами ПВО ракет в Севастополе упали в частном секторе и у села Полюшко. Возгорание ликвидировали, информация о пострадавших не поступала, заявил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии