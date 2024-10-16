Рогов: пленный украинский офицер передал сведения о позициях ВСУ

Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, рассказал о добровольно сдавшемся в плен украинском офицере, который предоставил сведения о командном пункте и позициях Вооруженных сил Украины.