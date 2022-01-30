История униформы. На поле боя появляется хаки…

Вячеслав Шпаковский «Всё, что от них осталось». 17-й уланский полк в битве при Моддерфонтейне. Картина Ричарда Кейтона Вудвилля-младшего (1856–1927) «Эй, солдат, ты встречал ли его,Моего дружка дорогого?» —«Был он в хаки одет, уходил в секрет.