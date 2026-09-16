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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Спилась и потеряла дочь: Как любовь к Владимиру Кличко сломала жизнь красавицы-актрисы

Шоу-бизнес: Спилась и потеряла дочь: Как любовь к Владимиру Кличко сломала жизнь красавицы-актрисы

Хайден Панеттьери родилась в августе 1989 года в уютном американском городке Палисейд. Её детская непосредственность, тонкая изящная фигурка и выразительные глаза казались воплощением классического ангельского очарования, но за этой миловидной внешностью всегда скрывалась недетская дисциплина.

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