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Каменских и Потап разъехались после отдыха в Турции: "Насть, ты знаешь..."

Каменских и Потап разъехались после отдыха в Турции: "Насть, ты знаешь..."

Украинская певица Настя Каменских, которая замужем за украинским рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), рассталась с любимым  Потап и Настя Каменских несколько дней пробыли в Турции, где совмещали выступления и отдых, передает Politeka.

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