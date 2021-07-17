Каменских и Потап разъехались после отдыха в Турции: "Насть, ты знаешь..."

Украинская певица Настя Каменских, которая замужем за украинским рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), рассталась с любимым Потап и Настя Каменских несколько дней пробыли в Турции, где совмещали выступления и отдых, передает Politeka.