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С Днем матери

Вы лучшие мамы чудесных детей, С Днем матери вас поздравляем!Любите детишек душой всей своей, Мы также их всех обожаем!Пускай ваши дети растут в доброте, В любви, позитиве, уюте!И пусть ваша жизнь не бежит в суете, Ведь счастье есть в каждой минуте!В День Матери у нас в учреждении проведены различные мероприятия, посвященные этому дню.

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