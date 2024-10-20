Вы лучшие мамы чудесных детей, С Днем матери вас поздравляем!Любите детишек душой всей своей, Мы также их всех обожаем!Пускай ваши дети растут в доброте, В любви, позитиве, уюте!И пусть ваша жизнь не бежит в суете, Ведь счастье есть в каждой минуте!В День Матери у нас в учреждении проведены различные мероприятия, посвященные этому дню.