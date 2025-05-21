Депортировать нельзя ремонтировать: в предложении о Центре содержания мигрантов на Урале поставили запятую

Но пока не точку.Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер предложил сосредоточиться на депортации нелегальных мигрантов вместо финансирования ремонта в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ).
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