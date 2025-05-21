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Депортировать нельзя ремонтировать: в предложении о Центре содержания мигрантов на Урале поставили запятую

Депортировать нельзя ремонтировать: в предложении о Центре содержания мигрантов на Урале поставили запятую

Но пока не точку.Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер предложил сосредоточиться на депортации нелегальных мигрантов вместо финансирования ремонта в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ).

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Комментарии
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Ирина Некрасова
Так где в итоге запятую-то решили поставить?
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19 час.
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