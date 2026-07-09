Как в Крыму ловили рыбу 10 тысяч лет назад и чем угощали Черчилля

День рыбака, отмечаемый в июле, имеет в Крыму тысячелетние традиции. Рыбка большая и очень большая Посещая живописные Сюйренские гроты близ села Танкового Бахчисарайского района и грот Мурзак-Коба в Байдарской долине под Севастополем, где археологи исследовали жилища кроманьонцев, не перестаёшь удивляться стойкости первобытных людей, обитавших здесь в ледниковую эпоху.