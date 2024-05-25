Пропавшего 11 лет назад 8-летнего Костю Кривошеева вспомнили в Новосибирске

61 детскую фотографию опубликовали волонтеры «ЛизаАлерт» в День пропавшего ребенка. Самые маленькие из них пропали в 15,-2 года, самые взрослые в 17 лет, но родители продолжают надеяться на счастливое возращение своих детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии