11 Bit Studios представила новый трейлер The Thaumaturge The Thaumaturge , это ролевая игра с изом...

11 Bit Studios представила новый трейлер The ThaumaturgeThe Thaumaturge , это ролевая игра с изометрическим видом, в которой присутствует глубокий сюжет, уникальная тактическая система боя, развитие персонажей, детективные элементы и сложные моральные дилеммы.
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