Как отказ от кредита обернулся арестом счетов и визитом приставов: личный опыт судебной борьбы

Порой я вспоминаю эту историю и до сих пор ощущаю холодок где-то внутри. Представьте: вы живете обычной жизнью, строите планы, а в один непрекрасный день обнаруживаете, что ваши счета заблокированы, а с карты исчезли все накопления.