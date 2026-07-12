Как отказ от кредита обернулся арестом счетов и визитом приставов: личный опыт судебной борьбы

Порой я вспоминаю эту историю и до сих пор ощущаю холодок где-то внутри. Представьте: вы живете обычной жизнью, строите планы, а в один непрекрасный день обнаруживаете, что ваши счета заблокированы, а с карты исчезли все накопления.
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