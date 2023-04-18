Юные археологи Уссурийска покорили Москву своими научными работами

В начале апреля воспитанники уссурийского Центра детского творчества отправились в Москву для участия во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских, изобретательских, проектных и творческих работ под эгидой Национальной системы "Интеграция".
В начале апреля воспитанники уссурийского Центра детского творчества отправились в Москву для участия во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских, изобретательских, проектных и творческих работ под эгидой Национальной системы "Интеграция".
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