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Юные археологи Уссурийска покорили Москву своими научными работами

Юные археологи Уссурийска покорили Москву своими научными работами

В начале апреля воспитанники уссурийского Центра детского творчества отправились в Москву для участия во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских, изобретательских, проектных и творческих работ под эгидой Национальной системы "Интеграция".

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