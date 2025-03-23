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Калужские новости

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Следком опубликовал кадры с калужским педофилом

Следком опубликовал кадры с калужским педофилом

Областной Следком опубликовал запись с видеокамеры, на которой фигурирует мужчина, пристававший в Калуге к двум несовершеннолетнимОбластной Следком опубликовал запись с видеокамеры, на которой фигурирует мужчина, пристававший в Калуге к двум несовершеннолетним.

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