Следком опубликовал кадры с калужским педофилом

Областной Следком опубликовал запись с видеокамеры, на которой фигурирует мужчина, пристававший в Калуге к двум несовершеннолетнимОбластной Следком опубликовал запись с видеокамеры, на которой фигурирует мужчина, пристававший в Калуге к двум несовершеннолетним.